Ciclista morre atropelado por carro que pega fogo na SP-101

Um grave acidente matou um ciclista na madrugada desta quarta-feira na rodovia jornalista francisco aguirre proença, a SP-101, em hortolândia. A vítima, que estava de bicicleta, foi atingida por um carro no km 12 da pista oeste, no sentido monte mor, por volta das 5h40 da manhã.
O impacto foi tão violento que, após o atropelamento, o veículo pegou fogo. As circunstâncias do incêndio ainda estão sendo investigadas. O ciclista morreu no local, e a identidade da vítima ainda não foi divulgada.
Todas as faixas e o acostamento da rodovia estão interditados desde o início da ocorrência, causando congestionamento de pelo menos 500 metros, com trânsito parado entre os kms 11,5 e 12.
Equipes da concessionária, do corpo de bombeiros e da polícia militar rodoviária foram acionadas e permanecem no local. A polícia científica também foi chamada para realizar a perícia.
Até a última atualização, não havia previsão de liberação completa da rodovia.