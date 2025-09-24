Ciclista morre atropelado por carro que pega fogo na SP-101

Um grave acidente matou um ciclista na madrugada desta quarta-feira na rodovia jornalista francisco aguirre proença, a SP-101, em hortolândia. A vítima, que estava de bicicleta, foi atingida por um carro no km 12 da pista oeste, no sentido monte mor, por volta das 5h40 da manhã.

O impacto foi tão violento que, após o atropelamento, o veículo pegou fogo. As circunstâncias do incêndio ainda estão sendo investigadas. O ciclista morreu no local, e a identidade da vítima ainda não foi divulgada.