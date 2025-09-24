Campinas recebe Festival Afro-latino no final de semana

A Praça Delfim Gomes Neto será palco, neste sábado (27), do II Festival Afrolatino, das 13h às 22h. O evento, realizado pelo Bloco Carnavalesco Vai Pra Cuba com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, é gratuito e aberto ao público.
A proposta é celebrar as raízes africanas, caribenhas e latino-americanas com uma programação que une música, dança e gastronomia. A praça de alimentação contará com pratos da culinária latina e brasileira, oferecendo diversidade de sabores.
Com o lema “Somos Afro-latinos”, o festival destaca a riqueza cultural por meio de diferentes atrações. Entre os destaques musicais estão as DJs Cass, Sueyla e Aline Turim, que prometem grooves e batuques dançantes.
O público também poderá prestigiar o Afoxé Ylê Ogum, grupo folclórico fundado em Campinas, e o Quarteto de Cordas Vocais — Adriano Dias, Alê Dias, Alê Vilhena e Marcus Vinicius — com participação especial de Leo Pelegrin.
A festa contará ainda com a energia do Bloco Vai Pra Cuba e sua Bateria Cubanera, além da apresentação de Edh Lorran. O encerramento terá o espetáculo cênico-musical “Brasilidade – muito prazer, as Iyálódes”, da Djembe Produções e Entretenimentos.