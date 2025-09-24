Emdec inaugura Centro de Controle Operacional de Trânsito

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) inaugurou o novo Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte, dentro da programação da Semana da Mobilidade Urbana (Semob) 2025.
O espaço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com cerca de 50 profissionais em turnos, sendo até 20 no período da manhã.
Entre os recursos tecnológicos está o sistema de videowall, que possibilita a exibição de múltiplas telas em uma única superfície contínua, permitindo o acompanhamento de imagens, vídeos e gráficos em tempo real. O sistema inclui ainda a transmissão de imagens captadas pelo superdrone da Emdec, com alta resolução.
Atualmente, 90 câmeras estão integradas ao Centro, incluindo as de fiscalização remota e videomonitoramento de segurança nos corredores BRT Campo Grande, Perimetral e Ouro Verde. Outras 84 câmeras do CICC (Centro Integrado de Comando e Controle de Campinas) também podem ser acessadas pelo sistema.
Segundo o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, “no CCO, ocorre a fusão da operação de trânsito, videomonitoramento por câmeras, controle semafórico e acompanhamento da operação do transporte coletivo. Essa integração vai facilitar o monitoramento de trânsito da cidade, trazendo mais agilidade e tecnologia ao atendimento das diversas ocorrências que atendemos diariamente”.
O Centro de Controle Operacional reúne em um único espaço os operadores da antiga Central de Monitoramento de Operações, englobando fiscalização por câmeras, monitoramento semafórico, radares e transporte público.