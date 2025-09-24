Emdec inaugura Centro de Controle Operacional de Trânsito

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) inaugurou o novo Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte, dentro da programação da Semana da Mobilidade Urbana (Semob) 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O espaço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com cerca de 50 profissionais em turnos, sendo até 20 no período da manhã.

Entre os recursos tecnológicos está o sistema de videowall, que possibilita a exibição de múltiplas telas em uma única superfície contínua, permitindo o acompanhamento de imagens, vídeos e gráficos em tempo real. O sistema inclui ainda a transmissão de imagens captadas pelo superdrone da Emdec, com alta resolução.