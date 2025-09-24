Seis novos radares entram em operação nas rodovias da região

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) colocou em funcionamento, desde a 0h de terça-feira (23), seis novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias da região de Campinas.

Segundo o órgão, os locais foram definidos com base em índices de acidentalidade, excesso de velocidade e atropelamentos de animais silvestres, priorizando a segurança de motoristas, pedestres e da fauna.

A medida tem como objetivo conscientizar condutores e reduzir a velocidade média dos veículos, aumentando a segurança viária.