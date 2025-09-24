Seis novos radares entram em operação nas rodovias da região

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) colocou em funcionamento, desde a 0h de terça-feira (23), seis novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias da região de Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo o órgão, os locais foram definidos com base em índices de acidentalidade, excesso de velocidade e atropelamentos de animais silvestres, priorizando a segurança de motoristas, pedestres e da fauna.
A medida tem como objetivo conscientizar condutores e reduzir a velocidade média dos veículos, aumentando a segurança viária.
Confira os novos pontos de fiscalização e os respectivos limites de velocidade:
- Campinas: Rodovia Lix da Cunha (SP-073), Km 3,739, sentido Leste – 50 km/h
- Amparo: Rodovia João Beira (SP-095), Km 44, sentido Leste – 50 km/h
- Amparo: Rodovia João Beira (SP-095), Km 46, sentido Leste/Oeste – 70 km/h
- Pedreira: Rodovia João Beira (SP-095), Km 54,4, sentido Leste/Oeste – 70 km/h
- Serra Negra: Rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360), Km 157,5, sentido Norte/Sul – 40 km/h
- Sumaré: Rodovia Virginia Viel Campo Dall'Orto (SPA 115/330), Km 1,5, sentido Leste/Oeste – 70 km/h