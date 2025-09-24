25 de setembro de 2025
TIROTEIO

Policial é baleado e suspeito morre em confronto com o BAEP

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Policial do 10º Baep foi baleado no tórax e sobreviveu; suspeito com mandados de prisão morreu em troca de tiros durante operação em Sumaré.
Policial do 10º Baep foi baleado no tórax e sobreviveu; suspeito com mandados de prisão morreu em troca de tiros durante operação em Sumaré.

Um policial do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foi baleado e um suspeito morreu em troca de tiros na noite de segunda-feira (22), no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. A ação começou durante o cumprimento de um mandado de prisão.

Segundo a Polícia Militar, o alvo da operação tentou fugir ao avistar os agentes, pulando o muro de uma casa vizinha. No imóvel, os policiais foram informados por um morador que havia alguém escondido no interior da residência.

Ao entrarem, foram recebidos a tiros. Um dos policiais, mesmo protegido por colete balístico, foi atingido no tórax e socorrido de imediato pela própria equipe.

O cerco se intensificou com o reforço de outras viaturas. Em nova troca de tiros, o suspeito foi atingido. Ainda com sinais vitais, ele recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas teve o óbito constatado no local.

A corporação informou que o homem tinha mandados de prisão em aberto. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial no Plantão Policial de Sumaré.

