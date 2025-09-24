Policial é baleado e suspeito morre em confronto com o BAEP

Um policial do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foi baleado e um suspeito morreu em troca de tiros na noite de segunda-feira (22), no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. A ação começou durante o cumprimento de um mandado de prisão.

Segundo a Polícia Militar, o alvo da operação tentou fugir ao avistar os agentes, pulando o muro de uma casa vizinha. No imóvel, os policiais foram informados por um morador que havia alguém escondido no interior da residência.

Ao entrarem, foram recebidos a tiros. Um dos policiais, mesmo protegido por colete balístico, foi atingido no tórax e socorrido de imediato pela própria equipe.