PM prende suspeito que invadiu subestação para furtar cobre

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de dano qualificado, na tarde de terça-feira (23), no Jardim Ypê VII, em Mogi Guaçu. O caso ocorreu após um alerta de possível furto em uma subestação de energia elétrica.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a PM, a equipe foi acionada pelo Copom e encontrou um funcionário no local. Ele relatou ter visto um indivíduo dentro da subestação, próximo a caixas de cabeamento danificadas.
Os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Embora nada ilícito tenha sido encontrado com ele na revista pessoal, o homem confessou que entrou no espaço por um buraco no portão e pretendia furtar fios de cobre e fibra.
Um detalhe chamou a atenção: o funcionário entregou aos PMs o RG do suspeito, encontrado no interior da subestação no dia 19 de setembro, quando houve o furto de um cabo de comunicação por satélite da empresa.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária como dano qualificado, já que o crime foi cometido contra patrimônio de serviço de energia elétrica. O homem foi autuado em flagrante e permaneceu preso.