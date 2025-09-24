25 de setembro de 2025
MOGI GUAÇU

PM prende suspeito que invadiu subestação para furtar cobre

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
A ação ocorreu no Jardim Ypê VII, em Mogi Guaçu, após um alerta de possível furto em uma subestação de energia elétrica.
Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de dano qualificado, na tarde de terça-feira (23), no Jardim Ypê VII, em Mogi Guaçu. O caso ocorreu após um alerta de possível furto em uma subestação de energia elétrica.

Segundo a PM, a equipe foi acionada pelo Copom e encontrou um funcionário no local. Ele relatou ter visto um indivíduo dentro da subestação, próximo a caixas de cabeamento danificadas.

Os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Embora nada ilícito tenha sido encontrado com ele na revista pessoal, o homem confessou que entrou no espaço por um buraco no portão e pretendia furtar fios de cobre e fibra.

Um detalhe chamou a atenção: o funcionário entregou aos PMs o RG do suspeito, encontrado no interior da subestação no dia 19 de setembro, quando houve o furto de um cabo de comunicação por satélite da empresa.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária como dano qualificado, já que o crime foi cometido contra patrimônio de serviço de energia elétrica. O homem foi autuado em flagrante e permaneceu preso.

