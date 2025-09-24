PM prende suspeito que invadiu subestação para furtar cobre

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de dano qualificado, na tarde de terça-feira (23), no Jardim Ypê VII, em Mogi Guaçu. O caso ocorreu após um alerta de possível furto em uma subestação de energia elétrica.

Segundo a PM, a equipe foi acionada pelo Copom e encontrou um funcionário no local. Ele relatou ter visto um indivíduo dentro da subestação, próximo a caixas de cabeamento danificadas.

Os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Embora nada ilícito tenha sido encontrado com ele na revista pessoal, o homem confessou que entrou no espaço por um buraco no portão e pretendia furtar fios de cobre e fibra.