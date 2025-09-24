PM apreende mais de 2 mil porções em casa usada para tráfico

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Militar em uma residência na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Amanda, em Hortolândia. A ação ocorreu após denúncia de furto ao imóvel.

Ao chegarem, os policiais constataram que a casa estava vazia e com uma janela aberta. Durante a vistoria, encontraram um grande volume de entorpecentes sobre uma cama, além de dois cadernos com anotações do tráfico e documentos pessoais.

O balanço da apreensão foi de 1.138 flaconetes de crack, 912 eppendorfs de cocaína e 60 porções de maconha.