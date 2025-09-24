RMC deve ter pancadas de chuva e ventos fortes nesta quarta-feira

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) terá uma quarta-feira (24) de tempo instável, com céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva a partir da tarde, que podem evoluir para temporais isolados com rajadas de vento e raios.

Segundo a meteorologia, a umidade em altitude mais baixa favorece a formação de nuvens carregadas, mas a expectativa é de que os temporais não sejam tão intensos quanto os registrados na última segunda-feira e não provoquem grandes acumulados de chuva.

As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 27°C de máxima, enquanto os ventos, de moderados a fortes, devem marcar presença ao longo do dia.