Tarcísio entrega maquinários e exalta pesquisa em Campinas

O governador Tarcísio de Freitas esteve em Campinas nesta terça-feira (23), na Fazenda Santa Elisa, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), para entregar 304 maquinários agrícolas do programa Patrulha Rural e 20 caminhões-pipa do programa Agro SP + Seguro, beneficiando mais de 250 municípios paulistas. O investimento total é de R$ 86 milhões. Na mesma ocasião, houve a homologação de cargos de novos pesquisadores da Apta (Diretoria de Pesquisa de Tecnologia dos Agronegócios), aprovados em concurso público.

Tarcísio ressaltou a importância do apoio ao interior paulista: “Uma máquina ajuda muito o prefeito a resolver problemas das suas malhas locais, das suas malhas municipais, que podem dar uma ação imediata, então eu acho que é uma ação super importante.” Ele adiantou que novas entregas estão previstas: “A gente vai fazer outras entregas de equipamentos, de engenharia, equipamentos agrícolas e também de ambulâncias e vans para o transporte de pacientes. A gente deve entregar em breve 200 ambulâncias também.”

Ao comentar sobre a homologação dos pesquisadores, o governador enfatizou o papel estratégico da ciência: “Esses pesquisadores são fundamentais, então a renovação desses quadros, a incorporação de novos pesquisadores significa compromisso nosso com a pesquisa voltada para o negócio do Estado de São Paulo.” Ele citou o impacto direto da ciência na agricultura, lembrando a cultura da laranja: “O que vai resolver a questão do greening? Pesquisa. Pode ter certeza que o melhoramento genético vai nos ajudar a combater essa praga.”