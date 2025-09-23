“Eventos extremos são a realidade”, diz chefe da Defesa Civil

O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel Pereira, esteve em Campinas nesta terça-feira (23) para avaliar os impactos do temporal que atingiu a cidade e diversas regiões do Estado na segunda-feira (22). Ele destacou que os danos foram consequência direta da chegada de uma frente fria após semanas de calor intenso. “Esse estrago que nós tivemos no Estado foi a chegada da frente fria. A gente estava vindo de dias quentes, terminando o inverno mais quente dos últimos anos. Essa frente fria chegou com muito vento, era previsto, tanto é que a gente montou o gabinete de crise para poder antecipar essas ações”, explicou.

Segundo Henguel, a Defesa Civil está em articulação com os municípios atingidos: “Estamos reunidos com 33 municípios que foram afetados, para fazer esse atendimento detido, levar dignidade para aquelas pessoas que sofreram com as ações da natureza.” Ele reforçou ainda que fenômenos como os temporais registrados em Campinas são cada vez mais frequentes. “A mudança climática, os eventos extremos, é uma realidade no nosso dia a dia.”

Na entrevista, o coronel também comentou sobre o combate a incêndios florestais no Estado. Ele destacou os investimentos feitos pelo governo paulista em equipamentos e pessoal: “Esses caminhões-pipa têm também um sistema de combate a incêndio, um canhão monitor que ajuda a combater os incêndios. Estamos priorizando os municípios mais recorrentes às queimadas.”