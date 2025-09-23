Dia D do emprego em Campinas oferece mais de 200 vagas para PCDs

Campinas realiza nesta quinta-feira (25) a 22ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades – Dia D, voltado exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD) e reabilitados do INSS. O evento acontece das 9h às 16h, na sede da Apae Campinas (Rua Francisco Bueno Lacerda, 120, Parque Itália).

Serão 227 vagas disponíveis, com salários de até R$ 4,6 mil, em áreas administrativas, operacionais e de atendimento ao público. Entre as empresas participantes estão Bosch, BYD, Drogal, EMS, DHL, FedEx, Mercado Livre, Atacadão e Poupatempo. Há chances para moradores de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Valinhos e Jaguariúna.

O feirão também integra o Setembro Verde, campanha nacional de conscientização sobre a inclusão das pessoas com deficiência e a importância da doação de órgãos e tecidos.