Dia D do emprego em Campinas oferece mais de 200 vagas para PCDs

Campinas realiza nesta quinta-feira (25) a 22ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades – Dia D, voltado exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD) e reabilitados do INSS. O evento acontece das 9h às 16h, na sede da Apae Campinas (Rua Francisco Bueno Lacerda, 120, Parque Itália).
Serão 227 vagas disponíveis, com salários de até R$ 4,6 mil, em áreas administrativas, operacionais e de atendimento ao público. Entre as empresas participantes estão Bosch, BYD, Drogal, EMS, DHL, FedEx, Mercado Livre, Atacadão e Poupatempo. Há chances para moradores de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Valinhos e Jaguariúna.
O feirão também integra o Setembro Verde, campanha nacional de conscientização sobre a inclusão das pessoas com deficiência e a importância da doação de órgãos e tecidos.
O secretário de Trabalho e Renda de Campinas, Paulo Sérgio de Andrade, destacou o caráter social do evento.
“No 22º Feirão exclusivo para PcD, reafirmamos o compromisso com a inclusão e a empregabilidade, oferecendo oportunidades que garantem autonomia e dignidade às pessoas com deficiência”, afirmou.
Como participar
Os candidatos devem levar:
- Documento oficial com foto;
- Currículo impresso;
- Carteira de Trabalho (física ou digital);
- Carta de encaminhamento (para quem fez o cadastro antecipado).
O cadastramento prévio pode ser feito nas unidades do CPAT Centro ou do Agiliza Campo Grande e Ouro Verde. As vagas também estão disponíveis no portal Emprega Brasil e no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.
Principais oportunidades
- Drogal: 50 vagas de Ajudante de Farmácia (R$ 1.555,51);
- Mercado Livre: 30 vagas de Auxiliar de Logística (R$ 2.207,00);
- Bosch: Assistente Administrativo (R$ 2.480,00) e Auxiliar de Produção (R$ 11,49/hora);
- BYD: 10 vagas de Assistente Administrativo (R$ 3.180,00);
- EMS: Analista Administrativo (R$ 4.616,00), Analista de Marketing (R$ 4.000,00), Auxiliar de Produção (R$ 2.867,94), entre outras;
- VB Transportes: Motorista de Ônibus Urbano (R$ 3.904,48), Auxiliar de Mecânico (R$ 2.180,49).