INCLUSÃO

Dia D do emprego em Campinas oferece mais de 200 vagas para PCDs

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Feirão exclusivo para PcD e reabilitados do INSS terá 227 vagas nesta quinta (25), em Campinas.
Campinas realiza nesta quinta-feira (25) a 22ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades – Dia D, voltado exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD) e reabilitados do INSS. O evento acontece das 9h às 16h, na sede da Apae Campinas (Rua Francisco Bueno Lacerda, 120, Parque Itália).

Serão 227 vagas disponíveis, com salários de até R$ 4,6 mil, em áreas administrativas, operacionais e de atendimento ao público. Entre as empresas participantes estão Bosch, BYD, Drogal, EMS, DHL, FedEx, Mercado Livre, Atacadão e Poupatempo. Há chances para moradores de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Valinhos e Jaguariúna.

O feirão também integra o Setembro Verde, campanha nacional de conscientização sobre a inclusão das pessoas com deficiência e a importância da doação de órgãos e tecidos.

O secretário de Trabalho e Renda de Campinas, Paulo Sérgio de Andrade, destacou o caráter social do evento.
“No 22º Feirão exclusivo para PcD, reafirmamos o compromisso com a inclusão e a empregabilidade, oferecendo oportunidades que garantem autonomia e dignidade às pessoas com deficiência”, afirmou.

Como participar

Os candidatos devem levar:

  • Documento oficial com foto;
  • Currículo impresso;
  • Carteira de Trabalho (física ou digital);
  • Carta de encaminhamento (para quem fez o cadastro antecipado).

O cadastramento prévio pode ser feito nas unidades do CPAT Centro ou do Agiliza Campo Grande e Ouro Verde. As vagas também estão disponíveis no portal Emprega Brasil e no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Principais oportunidades

  • Drogal: 50 vagas de Ajudante de Farmácia (R$ 1.555,51);
  • Mercado Livre: 30 vagas de Auxiliar de Logística (R$ 2.207,00);
  • Bosch: Assistente Administrativo (R$ 2.480,00) e Auxiliar de Produção (R$ 11,49/hora);
  • BYD: 10 vagas de Assistente Administrativo (R$ 3.180,00);
  • EMS: Analista Administrativo (R$ 4.616,00), Analista de Marketing (R$ 4.000,00), Auxiliar de Produção (R$ 2.867,94), entre outras;
  • VB Transportes: Motorista de Ônibus Urbano (R$ 3.904,48), Auxiliar de Mecânico (R$ 2.180,49).

