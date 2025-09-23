Missas, vigília e sepultamento marcam a despedida de Dom Gilberto

As homenagens ao arcebispo emérito de Campinas, Dom Gilberto Pereira Lopes, começam na tarde desta terça-feira (23) na Catedral Metropolitana. O velório do corpo se inicia por volta das 16h, quando será celebrada a primeira missa, aberta aos fiéis. Durante três dias, serão celebradas mais de dez missas em memória do religioso, com destaque para a Missa Exequial, marcada para quinta-feira (25), às 9h, presidida por Dom João Inácio Müller, arcebispo metropolitano de Campinas. Em seguida, Dom Gilberto será sepultado na cripta da Catedral, onde descansam outros bispos e arcebispos da cidade.

Na terça-feira, as missas ocorrem às 18h15 e 20h. Na quarta (24), os horários são: 7h, 9h, 12h15, 16h, 18h15 e 20h. Na quinta (25), além da Missa Exequial, será celebrada missa às 7h.

Dom Gilberto morreu na noite desta segunda-feira (22), aos 98 anos, após quase um mês internado na Unidade Coronariana do Hospital da PUC-Campinas com pneumonia.