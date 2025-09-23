Missas, vigília e sepultamento marcam a despedida de Dom Gilberto

As homenagens ao arcebispo emérito de Campinas, Dom Gilberto Pereira Lopes, começam na tarde desta terça-feira (23) na Catedral Metropolitana. O velório do corpo se inicia por volta das 16h, quando será celebrada a primeira missa, aberta aos fiéis. Durante três dias, serão celebradas mais de dez missas em memória do religioso, com destaque para a Missa Exequial, marcada para quinta-feira (25), às 9h, presidida por Dom João Inácio Müller, arcebispo metropolitano de Campinas. Em seguida, Dom Gilberto será sepultado na cripta da Catedral, onde descansam outros bispos e arcebispos da cidade.
Na terça-feira, as missas ocorrem às 18h15 e 20h. Na quarta (24), os horários são: 7h, 9h, 12h15, 16h, 18h15 e 20h. Na quinta (25), além da Missa Exequial, será celebrada missa às 7h.
Dom Gilberto morreu na noite desta segunda-feira (22), aos 98 anos, após quase um mês internado na Unidade Coronariana do Hospital da PUC-Campinas com pneumonia.
Natural de Santaluz, na Bahia, Dom Gilberto deu seus primeiros passos na vida religiosa ainda na década de 1940, ingressando no seminário de Petrolina (PE). Cursou Filosofia e Teologia em Pernambuco e depois completou sua formação em Pedagogia no Instituto Católico de Paris. Foi ordenado bispo em 1966 e assumiu a Diocese de Ipameri (GO).
Na década de 1970, teve atuação destacada na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Com a renúncia de Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, foi nomeado arcebispo metropolitano de Campinas em 1980. Durante seu episcopado, reestruturou a pastoral da Arquidiocese e incentivou ações junto à população em situação de rua, às comunidades de base e aos padres idosos.
Em 2001, Dom Gilberto foi o anfitrião do 14º Congresso Eucarístico Nacional, que reuniu cerca de 150 mil fiéis na Praça Arautos da Paz. Aposentou-se oficialmente em 2004, após ter sua renúncia aceita pelo Papa João Paulo II.