Adolescente é detido com moto roubada no Vida Nova

Um adolescente foi apreendido na madrugada desta segunda-feira (22) por policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, enquanto empurrava uma motocicleta sem placa no bairro Vida Nova, em Campinas. O jovem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi alcançado e detido.
Segundo os policiais, o menor demonstrava nervosismo e comportamento suspeito, sendo necessário o uso de algemas para evitar nova tentativa de fuga e garantir a segurança da equipe. Ao ser questionado, ele confessou que a moto havia sido roubada dias antes, nas imediações do Hospital Mário Gatti, durante um assalto praticado por ele e outros três adolescentes.
O grupo, conforme relatado pelo próprio jovem, atuava com foco no roubo de motocicletas de alta cilindrada, utilizando veículos e simulacros de armas de fogo para cometer os crimes. Após consulta ao número do chassi via COPOM, a polícia confirmou que a motocicleta em questão constava como produto de roubo.
O adolescente recebeu voz de prisão e teve seus direitos garantidos durante a condução à delegacia, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. O proprietário da moto foi localizado e compareceu à unidade para reaver o veículo.
Apesar da confissão e da confirmação do crime, o delegado de plantão enquadrou a ocorrência como receptação de veículo roubado e optou pela liberação do menor à responsável legal.