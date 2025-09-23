24 de setembro de 2025
POLÍCIA MILITAR

Adolescente é detido com moto roubada no Vida Nova

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Jovem foi flagrado empurrando moto sem placa e confessou participação em roubo próximo ao Hospital Mário Gatti.
Um adolescente foi apreendido na madrugada desta segunda-feira (22) por policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, enquanto empurrava uma motocicleta sem placa no bairro Vida Nova, em Campinas. O jovem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi alcançado e detido.

Segundo os policiais, o menor demonstrava nervosismo e comportamento suspeito, sendo necessário o uso de algemas para evitar nova tentativa de fuga e garantir a segurança da equipe. Ao ser questionado, ele confessou que a moto havia sido roubada dias antes, nas imediações do Hospital Mário Gatti, durante um assalto praticado por ele e outros três adolescentes.

O grupo, conforme relatado pelo próprio jovem, atuava com foco no roubo de motocicletas de alta cilindrada, utilizando veículos e simulacros de armas de fogo para cometer os crimes. Após consulta ao número do chassi via COPOM, a polícia confirmou que a motocicleta em questão constava como produto de roubo.

O adolescente recebeu voz de prisão e teve seus direitos garantidos durante a condução à delegacia, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. O proprietário da moto foi localizado e compareceu à unidade para reaver o veículo.

Apesar da confissão e da confirmação do crime, o delegado de plantão enquadrou a ocorrência como receptação de veículo roubado e optou pela liberação do menor à responsável legal.

