Caminhão com frangos vivos tomba na Anhanguera

Um caminhão carregado com 14 toneladas de frangos vivos tombou na madrugada desta terça-feira (23) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, provocando interdição total das faixas e acostamento no sentido Sul (interior-capital), na altura do km 129.

O acidente aconteceu por volta das 2h40 da madrugada. Segundo informações da concessionária, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou sobre as faixas 1 e 2. Apesar do impacto, o condutor teve apenas ferimentos de natureza moderada e foi atendido no local.

O tombamento comprometeu o fluxo de veículos em um dos principais eixos rodoviários do estado. Às 9h30, a interdição foi ampliada para todas as faixas e o acostamento, com reflexos diretos no trânsito. O trecho entre os km 132 e 129 permaneceu congestionado, enquanto o tráfego ficou lento entre os km 131 e 129 nas primeiras horas da manhã.