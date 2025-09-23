24 de setembro de 2025
ACIDENTE

Caminhão com frangos vivos tomba na Anhanguera

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Rodovia ficou completamente interditada por horas após tombamento de caminhão carregado no trecho de Americana.
Rodovia ficou completamente interditada por horas após tombamento de caminhão carregado no trecho de Americana.

Um caminhão carregado com 14 toneladas de frangos vivos tombou na madrugada desta terça-feira (23) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, provocando interdição total das faixas e acostamento no sentido Sul (interior-capital), na altura do km 129.

O acidente aconteceu por volta das 2h40 da madrugada. Segundo informações da concessionária, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou sobre as faixas 1 e 2. Apesar do impacto, o condutor teve apenas ferimentos de natureza moderada e foi atendido no local.

O tombamento comprometeu o fluxo de veículos em um dos principais eixos rodoviários do estado. Às 9h30, a interdição foi ampliada para todas as faixas e o acostamento, com reflexos diretos no trânsito. O trecho entre os km 132 e 129 permaneceu congestionado, enquanto o tráfego ficou lento entre os km 131 e 129 nas primeiras horas da manhã.

Equipes da AutoBan e da Polícia Militar Rodoviária atuaram na ocorrência com diversos recursos, incluindo guinchos, apoio logístico e policiamento. O destombamento e retirada da carga ainda não haviam sido concluídos até a última atualização da ocorrência, às 10h10.

Apesar da gravidade do acidente, a carga de frangos não se espalhou pela pista.

