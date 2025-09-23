Criticado, piscinão da Norte-Sul muda para preservar mais árvores

Com a revisão, o número de árvores a serem suprimidas caiu de 348 para 48 , uma redução superior a sete vezes. O reservatório também terá área ocupada quase 85% menor (de 33.249 m² para 5.205 m²), mas manterá a capacidade de 90 mil m³ porque será subterrâneo e mais profundo.

A Prefeitura de Campinas apresentou nesta segunda-feira (22) ao Ministério Público o novo projeto do reservatório RP-4, o piscinão da Avenida Norte-Sul, que será construído na Praça Ralph Stettinger. A proposta foi revisada após forte contestação do MP e de entidades ambientais , que criticaram o alto número de árvores a serem retiradas no plano inicial. O antigo desenho praticamente devastaria a praça para dar lugar à obra.

O secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, destacou que o tamponamento do piscinão é a principal mudança. “O espaço poderá voltar a ser uma praça, com jardim, e terá a mesma função de conter enchentes na região da Princesa d’Oeste. A revisão traz grandes benefícios para a cidade”, disse.

O novo desenho foi elaborado pela empresa HidroStudio, responsável também pelos outros reservatórios em execução. O projeto ainda será analisado pelo Ministério Público, que deve emitir parecer em até 30 dias. Antes da obra, será realizada audiência pública com a população. A expectativa é concluir o projeto básico em até 90 dias e, após contratação, executar a obra em 24 meses.

Outras obras em andamento

O reservatório RS-1, na Praça da Ópera (Centro), começou a ser construído em setembro e terá capacidade para 80 milhões de litros. Já o RP-1, na Praça Paranapanema, está em fase avançada, com escavação prestes a ser intensificada, e terá capacidade para 120 milhões de litros.