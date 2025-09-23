Vinhedo confirma 1ª morte por febre maculosa desde 2016

A Prefeitura de Vinhedo confirmou a primeira morte por febre maculosa registrada na cidade em quase uma década. A vítima é um jovem de 18 anos que deu entrada no Hospital Galileo, em Valinhos, no dia 26 de agosto e morreu no dia seguinte, 27. O diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz e será incluído no Boletim Epidemiológico desta terça-feira (23).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Nos últimos cinco anos, o município havia registrado três casos da doença, todos com evolução para cura. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato-estrela e tem evolução rápida, com alto índice de mortalidade.

Para tentar reduzir os riscos, a Secretaria de Saúde de Vinhedo intensificou as ações educativas e de prevenção, com distribuição de materiais informativos, sinalização de áreas críticas e orientação direta à população. Entre as recomendações estão o uso de roupas que cubram a pele em áreas de mata, a inspeção de animais domésticos e quintais e a procura imediata por atendimento médico em caso de sintomas como febre, calafrios, dores no corpo e manchas vermelhas na pele.