SAÚDE PÚBLICA

Vinhedo confirma 1ª morte por febre maculosa desde 2016

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Jovem de 18 anos morreu em Valinhos após contrair a doença transmitida por carrapatos.
Jovem de 18 anos morreu em Valinhos após contrair a doença transmitida por carrapatos.

A Prefeitura de Vinhedo confirmou a primeira morte por febre maculosa registrada na cidade em quase uma década. A vítima é um jovem de 18 anos que deu entrada no Hospital Galileo, em Valinhos, no dia 26 de agosto e morreu no dia seguinte, 27. O diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz e será incluído no Boletim Epidemiológico desta terça-feira (23).

Nos últimos cinco anos, o município havia registrado três casos da doença, todos com evolução para cura. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato-estrela e tem evolução rápida, com alto índice de mortalidade.

Para tentar reduzir os riscos, a Secretaria de Saúde de Vinhedo intensificou as ações educativas e de prevenção, com distribuição de materiais informativos, sinalização de áreas críticas e orientação direta à população. Entre as recomendações estão o uso de roupas que cubram a pele em áreas de mata, a inspeção de animais domésticos e quintais e a procura imediata por atendimento médico em caso de sintomas como febre, calafrios, dores no corpo e manchas vermelhas na pele.

A Prefeitura reforça que todas as áreas consideradas de risco estão sinalizadas e que a prevenção depende também da colaboração da população. Um panfleto informativo com instruções detalhadas está disponível para download no site oficial da administração municipal.

