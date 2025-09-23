24 de setembro de 2025
ACIDENTE

Ônibus com 12 pessoas tomba em Jaguariúna durante tempestade

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
Roberto Torrecilhas
Ônibus com 12 passageiros tombou na Estrada do Barro Vermelho, em Jaguariúna, mas todos saíram ilesos; pista estava escorregadia após tempestade.

Um ônibus com 12 passageiros tombou na Estrada do Barro Vermelho, em Jaguariúna, na tarde de segunda-feira (22). Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), todos os ocupantes escaparam sem ferimentos.

As informações iniciais apontam que o acidente foi provocado pela forte tempestade que atingiu a região de Campinas, deixando o pavimento da via extremamente escorregadio.

Até o momento, não há detalhes confirmados sobre a dinâmica do tombamento nem sobre a origem e o destino do veículo. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

