Ônibus com 12 pessoas tomba em Jaguariúna durante tempestade

Um ônibus com 12 passageiros tombou na Estrada do Barro Vermelho, em Jaguariúna, na tarde de segunda-feira (22). Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), todos os ocupantes escaparam sem ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As informações iniciais apontam que o acidente foi provocado pela forte tempestade que atingiu a região de Campinas, deixando o pavimento da via extremamente escorregadio.

Até o momento, não há detalhes confirmados sobre a dinâmica do tombamento nem sobre a origem e o destino do veículo. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.