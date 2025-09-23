Mulher é presa após falar para vizinha que não gosta de preto

Uma mulher foi presa em flagrante em Sumaré, acusada de cometer injúria racial qualificada contra uma vizinha na Rua Faustino Gonçalves de Souza, no Jardim Sumaré. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que, após uma discussão, a vizinha afirmou: “Por isso que eu não gosto de preto!”.

Durante os esclarecimentos, a acusada compareceu e confirmou ter proferido as palavras, alegando que se tratava de uma “brincadeira”.