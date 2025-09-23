Morre Dom Gilberto Pereira Lopes, arcebispo emérito de Campinas

O arcebispo emérito de Campinas, Dom Gilberto Pereira Lopes, morreu na segunda-feira (22), aos 98 anos. Ele esteve à frente da Arquidiocese por mais de 22 anos, deixando um legado marcado pela dedicação à Igreja e ao acolhimento da comunidade.

Nascido em Santaluz (BA), em 14 de fevereiro de 1927, Dom Gilberto foi ordenado presbítero em 1949, na Catedral de Petrolina. Em 1966, foi nomeado primeiro bispo da Diocese de Ipameri (GO) e, anos depois, assumiu cargos de destaque na CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

Nomeado arcebispo coadjutor de Campinas em 1975, foi promovido ao posto de arcebispo em 10 de fevereiro de 1982, cargo que exerceu até 2 de junho de 2004.