SEGURANÇA

Membro do PCC é preso em Paulínia dirigindo carro blindado

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O veículo, furtado em Campinas, foi localizado pelo sistema de monitoramento da cidade. Condutor, que cumpria regime aberto, tentou destruir o celular durante a

Guarda Civil Municipal de Paulínia prendeu em flagrante um homem identificado como membro do PCC, que dirigia um automóvel blindado roubado e com placas clonadas. A abordagem foi possível graças a um alerta do sistema eletrônico de monitoramento de placas do município.

Segundo a GCM, o grupamento de Operações com Cães foi acionado para localizar o veículo. Após a verificação, os agentes confirmaram que se tratava de um carro blindado furtado em Campinas, em março de 2024, e que circulava com placas falsas.

O condutor foi detido pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador. Durante a ação, ele ainda tentou inutilizar o próprio celular. A guarda informou que o suspeito possui diversas passagens policiais por roubo e outros crimes e, no momento da prisão, estava em regime aberto por condenação anterior em Campinas.

O veículo foi apreendido e levado ao pátio oficial. O preso foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

