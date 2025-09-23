Membro do PCC é preso em Paulínia dirigindo carro blindado

A Guarda Civil Municipal de Paulínia prendeu em flagrante um homem identificado como membro do PCC, que dirigia um automóvel blindado roubado e com placas clonadas. A abordagem foi possível graças a um alerta do sistema eletrônico de monitoramento de placas do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a GCM, o grupamento de Operações com Cães foi acionado para localizar o veículo. Após a verificação, os agentes confirmaram que se tratava de um carro blindado furtado em Campinas, em março de 2024, e que circulava com placas falsas.

O condutor foi detido pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador. Durante a ação, ele ainda tentou inutilizar o próprio celular. A guarda informou que o suspeito possui diversas passagens policiais por roubo e outros crimes e, no momento da prisão, estava em regime aberto por condenação anterior em Campinas.