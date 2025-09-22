24 de setembro de 2025
CHOVEU MUITO

Temporal em Campinas iguala volume de chuva esperado para o mês

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Em um único dia choveu 55,6 mm, quase toda a média histórica de setembro.
Em um único dia choveu 55,6 mm, quase toda a média histórica de setembro.

A forte chuva desta segunda-feira (22) pôs fim à longa estiagem que marcou setembro em Campinas. Em apenas um dia, o volume acumulado chegou a 55,6 milímetros, praticamente toda a média histórica de chuva para o mês, que é de 60 mm, segundo o Cepagri da Unicamp. No último sábado chegou a chover, mas de forma rápida, fraca e localizada.

O impacto foi imediato: 18 quedas de árvores foram registradas em diferentes regiões da cidade (Norte, Leste, Noroeste e Sudoeste), sendo três sobre a rede elétrica. Também houve três quedas de galhos e quatro imóveis alagados nos bairros Satélite Íris I, Jardim Chapadão, Jardim Novo Flamboyant e Jardim Brasil.

Trânsito e transporte

A Emdec registrou alagamentos em pontos estratégicos:

  • Avenida Princesa D’Oeste x Moraes Salles (faixa reversível ativada)
  • Rua Delfino Cintra x Avenida Andrade Neves
  • Avenida das Amoreiras x Avenida Prefeito Faria Lima
  • Avenida Orosimbo Maia x Rua Paula Bueno

No Bosque, a faixa reversível foi acionada a partir das 14h. Na Avenida John Boyd Dunlop, um poste caiu próximo à Estação Bela Aliança.

O temporal também obrigou a desativação da Estação BRT Piracicaba, no Corredor Ouro Verde. O ponto ficou alagado e o embarque passou a ser feito no piso normal da via. Agentes orientaram passageiros.

Saúde

Diversas unidades municipais registraram problemas:

  • CS Orosimbo Maia: manteve apenas atendimentos agendados após 14h30.
  • CS Joaquim Egídio e Jardim São Vicente: suspenderam parcialmente a vacinação após entrada de água, sem perda de doses.
  • CAPS IJ Roda Viva, Santa Odila, Integração, Capivari, Guanabara, 31 de Março, Paranapanema, San Diego e San Martin: registraram entrada de água, mas mantiveram os atendimentos.
  • CS Rossin, Vicente Pisani Neto, Santa Rosa e Satélite Íris I: ficaram sem energia; a CPFL foi acionada.

Ventos fortes

As rajadas chegaram a 74 km/h no Aeroporto de Viracopos às 14h, ampliando o risco de quedas de árvores e danos em estruturas.

A Prefeitura mobilizou 12 frentes de trabalho e 25 profissionais para remoção de árvores e galhos, desobstrução de vias e limpeza de bocas de lobo.

