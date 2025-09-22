Temporal em Campinas iguala volume de chuva esperado para o mês

A forte chuva desta segunda-feira (22) pôs fim à longa estiagem que marcou setembro em Campinas. Em apenas um dia, o volume acumulado chegou a 55,6 milímetros, praticamente toda a média histórica de chuva para o mês, que é de 60 mm, segundo o Cepagri da Unicamp. No último sábado chegou a chover, mas de forma rápida, fraca e localizada.

O impacto foi imediato: 18 quedas de árvores foram registradas em diferentes regiões da cidade (Norte, Leste, Noroeste e Sudoeste), sendo três sobre a rede elétrica. Também houve três quedas de galhos e quatro imóveis alagados nos bairros Satélite Íris I, Jardim Chapadão, Jardim Novo Flamboyant e Jardim Brasil.

Trânsito e transporte

A Emdec registrou alagamentos em pontos estratégicos: