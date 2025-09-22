Temporal em Campinas iguala volume de chuva esperado para o mês

A forte chuva desta segunda-feira (22) pôs fim à longa estiagem que marcou setembro em Campinas. Em apenas um dia, o volume acumulado chegou a 55,6 milímetros, praticamente toda a média histórica de chuva para o mês, que é de 60 mm, segundo o Cepagri da Unicamp. No último sábado chegou a chover, mas de forma rápida, fraca e localizada.
O impacto foi imediato: 18 quedas de árvores foram registradas em diferentes regiões da cidade (Norte, Leste, Noroeste e Sudoeste), sendo três sobre a rede elétrica. Também houve três quedas de galhos e quatro imóveis alagados nos bairros Satélite Íris I, Jardim Chapadão, Jardim Novo Flamboyant e Jardim Brasil.
Trânsito e transporte
A Emdec registrou alagamentos em pontos estratégicos:
- Avenida Princesa D’Oeste x Moraes Salles (faixa reversível ativada)
- Rua Delfino Cintra x Avenida Andrade Neves
- Avenida das Amoreiras x Avenida Prefeito Faria Lima
- Avenida Orosimbo Maia x Rua Paula Bueno
No Bosque, a faixa reversível foi acionada a partir das 14h. Na Avenida John Boyd Dunlop, um poste caiu próximo à Estação Bela Aliança.
O temporal também obrigou a desativação da Estação BRT Piracicaba, no Corredor Ouro Verde. O ponto ficou alagado e o embarque passou a ser feito no piso normal da via. Agentes orientaram passageiros.
Saúde
Diversas unidades municipais registraram problemas:
- CS Orosimbo Maia: manteve apenas atendimentos agendados após 14h30.
- CS Joaquim Egídio e Jardim São Vicente: suspenderam parcialmente a vacinação após entrada de água, sem perda de doses.
- CAPS IJ Roda Viva, Santa Odila, Integração, Capivari, Guanabara, 31 de Março, Paranapanema, San Diego e San Martin: registraram entrada de água, mas mantiveram os atendimentos.
- CS Rossin, Vicente Pisani Neto, Santa Rosa e Satélite Íris I: ficaram sem energia; a CPFL foi acionada.
Ventos fortes
As rajadas chegaram a 74 km/h no Aeroporto de Viracopos às 14h, ampliando o risco de quedas de árvores e danos em estruturas.
A Prefeitura mobilizou 12 frentes de trabalho e 25 profissionais para remoção de árvores e galhos, desobstrução de vias e limpeza de bocas de lobo.