Chuva deixa Capivari sem energia e prejudica abastecimento

Um forte temporal atingiu Capivari e região no início da tarde desta segunda-feira (22), provocando danos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. O problema impactou diretamente o funcionamento do sistema de abastecimento, comprometendo a captação, o tratamento e a distribuição de água.

Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), estão parados poços semiartesianos, estações elevatórias e a Estação de Tratamento de Água 2 (ETA 2). A situação afeta principalmente os bairros Castelani, Jardim Elisa, Bosque dos Pinheiros e Vila Izildinha, mas pode comprometer o abastecimento de até 40% da cidade.

A autarquia informou que já acionou a CPFL Paulista para restabelecer a energia e mantém equipes de plantão para minimizar os impactos. Enquanto a normalização não ocorre, o SAAE reforça o pedido para que os moradores economizem água. “Evite lavar calçadas, carros ou realizar atividades que possam gerar desperdício”, destacou em nota.