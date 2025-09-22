Técnica de enfermagem do Hospital da PUC leva soco após confusão

Uma técnica de enfermagem do Hospital da PUC Campinas foi agredida com um soco na cabeça durante a madrugada de domingo (21), após tentar intervir em uma confusão provocada por seis jovens supostamente embriagados que buscavam atendimento na unidade. A profissional, de 54 anos, registrou boletim de ocorrência no 11º Distrito Policial relatando o episódio.
De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil, o grupo era formado por quatro mulheres e dois homens, todos em aparente estado de embriaguez e visivelmente alterados. Eles chegaram ao hospital por volta das 4h, procurando atendimento para um dos integrantes, que havia se ferido em uma briga durante uma festa. Desde o primeiro momento, segundo a vítima, os jovens causavam tumulto, gritavam e se exaltavam com os funcionários.
O ferido foi levado à sala de sutura, mas saiu do local em menos de cinco minutos, voltando para junto do grupo. Diante da situação, a técnica de enfermagem tentou explicar os procedimentos adotados, mas teria sido impedida de falar, pois os jovens gritavam e tumultuavam o ambiente.
Nesse momento, uma das mulheres do grupo passou a filmar a profissional com um celular. Ao perceber, a profissional tentou afastar o aparelho com a mão. A jovem, então, reagiu com um soco direto na cabeça da funcionária.
Seguranças do hospital agiram imediatamente e retiraram o grupo das dependências. A Polícia Civil informou que a vítima foi orientada sobre o direito de representação criminal contra a agressora.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal consumada e será avaliada pelo delegado titular da unidade. A Polícia Civil ainda não identificou a agressora, que consta no boletim como autora desconhecida.
Posicionamento do Hospital da PUC
O Hospital lamenta profundamente o ocorrido e informa que está apurando os fatos para avaliação interna.
Em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não serão fornecidos outros detalhes no momento.