Técnica de enfermagem do Hospital da PUC leva soco após confusão

Uma técnica de enfermagem do Hospital da PUC Campinas foi agredida com um soco na cabeça durante a madrugada de domingo (21), após tentar intervir em uma confusão provocada por seis jovens supostamente embriagados que buscavam atendimento na unidade. A profissional, de 54 anos, registrou boletim de ocorrência no 11º Distrito Policial relatando o episódio.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil, o grupo era formado por quatro mulheres e dois homens, todos em aparente estado de embriaguez e visivelmente alterados. Eles chegaram ao hospital por volta das 4h, procurando atendimento para um dos integrantes, que havia se ferido em uma briga durante uma festa. Desde o primeiro momento, segundo a vítima, os jovens causavam tumulto, gritavam e se exaltavam com os funcionários.

O ferido foi levado à sala de sutura, mas saiu do local em menos de cinco minutos, voltando para junto do grupo. Diante da situação, a técnica de enfermagem tentou explicar os procedimentos adotados, mas teria sido impedida de falar, pois os jovens gritavam e tumultuavam o ambiente.