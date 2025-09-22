Funcionário relata explosão antes de incêndio em Indaiatuba

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde de sábado (20) a fábrica da empresa Croissant e Cia, localizada no Distrito Industrial Domingos Giomi, em Indaiatuba. O caso foi registrado inicialmente como não criminal no plantão da Polícia Civil.

O fogo começou por volta das 17h30, após uma explosão ouvida por um funcionário, que estava em manutenção numa das áreas da fábrica. “Ouvi a explosão vinda da cozinha e, logo depois, as chamas se espalharam rapidamente”, relatou Edinaldo da Silva, colaborador da empresa.

Guardas Municipais que faziam patrulhamento avistaram a fumaça preta e acionaram o Corpo de Bombeiros. Antes mesmo da chegada das equipes de socorro, funcionários conseguiram retirar caminhões estacionados no pátio, levando-os para um terreno próximo.