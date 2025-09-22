Funcionário relata explosão antes de incêndio em Indaiatuba

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde de sábado (20) a fábrica da empresa Croissant e Cia, localizada no Distrito Industrial Domingos Giomi, em Indaiatuba. O caso foi registrado inicialmente como não criminal no plantão da Polícia Civil.
O fogo começou por volta das 17h30, após uma explosão ouvida por um funcionário, que estava em manutenção numa das áreas da fábrica. “Ouvi a explosão vinda da cozinha e, logo depois, as chamas se espalharam rapidamente”, relatou Edinaldo da Silva, colaborador da empresa.
Guardas Municipais que faziam patrulhamento avistaram a fumaça preta e acionaram o Corpo de Bombeiros. Antes mesmo da chegada das equipes de socorro, funcionários conseguiram retirar caminhões estacionados no pátio, levando-os para um terreno próximo.
De acordo com o capitão Rosseti, do Corpo de Bombeiros de Piracicaba, o rescaldo só foi iniciado neste domingo (21), o que inviabilizou o trabalho da Polícia Científica no momento da ocorrência. À noite, os bombeiros tiveram que deixar o local sem concluir o combate, após os guardas confirmarem que a estrutura estava comprometida.
A segurança da área foi assumida pela empresa Atento. O coordenador da Croissant e Cia, Cleder Kroif Ribeiro, prestou depoimento e representou a empresa no registro da ocorrência.
Até o momento, não há previsão para liberação da área. O caso segue em apuração, mas não há indícios de incêndio proposital.