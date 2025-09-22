24 de setembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA CADEIA

Homem é preso após agredir mulher e cuspir no próprio filho

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A ação foi deflagrada após um chamado ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
A ação foi deflagrada após um chamado ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Mogi Mirim, na tarde deste domingo (21), acusado de violência doméstica contra a companheira. A ação foi deflagrada após chamado ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vítima relatou que sofreu agressões físicas e psicológicas: lesões no braço, puxões de cabelo e ofensas verbais. Em um dos momentos mais graves, o agressor teria cuspido no filho do casal, de apenas 11 meses.

Ela contou ainda que a violência era recorrente. Em episódios anteriores, já havia recebido um soco no rosto, que causou lesão no ouvido, além de ter o celular quebrado, caracterizando também violência patrimonial.

Após a denúncia, os policiais localizaram o suspeito na casa de parentes, próxima à residência da vítima, e efetuaram a prisão. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão oficializou o flagrante.

A mulher passou por exame de corpo de delito e foi orientada sobre medidas de proteção, incluindo o uso do aplicativo SOS Mulher e encaminhamento ao CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) de Mogi Mirim.

Comentários

Comentários