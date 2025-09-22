Homem é preso após agredir mulher e cuspir no próprio filho

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Mogi Mirim, na tarde deste domingo (21), acusado de violência doméstica contra a companheira. A ação foi deflagrada após chamado ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

A vítima relatou que sofreu agressões físicas e psicológicas: lesões no braço, puxões de cabelo e ofensas verbais. Em um dos momentos mais graves, o agressor teria cuspido no filho do casal, de apenas 11 meses.

Ela contou ainda que a violência era recorrente. Em episódios anteriores, já havia recebido um soco no rosto, que causou lesão no ouvido, além de ter o celular quebrado, caracterizando também violência patrimonial.