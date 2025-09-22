Chuva causa alagamentos e afeta Mercadão e Mario Gattinho

A manhã desta segunda-feira (22) foi marcada por chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes em Campinas, provocando seis pontos de alagamento, queda de árvore sobre um veículo — sem vítimas —, queda de galhos em via pública e danos em prédios públicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Defesa Civil, entre 6h e 8h choveu 20 mm na região central, chegando a 41 mm até as 11h. Às 7h30, os ventos chegaram a 66 km/h no Campo dos Amarais.

As ocorrências mais graves foram registradas na Rua Dr. Paulo Florence, na Vila Itália, onde uma árvore caiu sobre um carro, e na Avenida Padre Almeida Garret, no Parque Taquaral, com queda de galhos.