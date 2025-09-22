Chuva causa alagamentos e afeta Mercadão e Mario Gattinho

A manhã desta segunda-feira (22) foi marcada por chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes em Campinas, provocando seis pontos de alagamento, queda de árvore sobre um veículo — sem vítimas —, queda de galhos em via pública e danos em prédios públicos.
De acordo com a Defesa Civil, entre 6h e 8h choveu 20 mm na região central, chegando a 41 mm até as 11h. Às 7h30, os ventos chegaram a 66 km/h no Campo dos Amarais.
As ocorrências mais graves foram registradas na Rua Dr. Paulo Florence, na Vila Itália, onde uma árvore caiu sobre um carro, e na Avenida Padre Almeida Garret, no Parque Taquaral, com queda de galhos.
Os alagamentos ocorreram nas avenidas Orosimbo Maia, Heitor Penteado, John Boyd Dunlop e Brasil, além da Rua Dr. Carlos de Campos e da Rua Barão de Atibaia. Até o fim da manhã, havia bloqueios parciais na Heitor Penteado, na John Boyd Dunlop (acesso à Anhanguera) e na Brasil (sentido bairro-Centro).
A Emdec mobilizou 50 agentes de trânsito desde a madrugada, que atuaram na sinalização e nos bloqueios. Painéis eletrônicos também foram usados para alertar motoristas.
Entre os prédios públicos atingidos estão o Mercadão, onde a água entrou pelo lanternim; o Terminal Mercado, que sofreu infiltrações por conta de calhas sobrecarregadas; o Hospital Mário Gattinho, onde dois consultórios e um leito foram interditados; e oito Centros de Saúde, que registraram entrada de água mas mantiveram o atendimento.
Equipes da Secretaria de Serviços Públicos seguem mobilizadas, com 12 frentes de trabalho e 25 profissionais atuando em limpeza, desobstrução de bocas de lobo e remoção de árvores e galhos.