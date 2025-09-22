Helicóptero Águia reforça combate ao fogo na Serra dos Cocais

O helicóptero Águia da Polícia Militar voltou a sobrevoar Valinhos na manhã deste sábado (20) para apoiar o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Ambiental e brigadistas no combate aos incêndios que atingem a Serra dos Cocais desde o último final de semana. Esta é a segunda vez em menos de uma semana que a aeronave é acionada para atuar na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três focos foram registrados neste sábado, dois menores e um de maior intensidade, em área de difícil acesso, onde a presença do Águia tem sido fundamental. Equipado com o Bambi Bucket, reservatório que carrega até 500 litros de água, o helicóptero permite despejar a carga diretamente sobre os pontos mais críticos, garantindo rapidez e precisão na contenção das chamas.

Na noite desta sexta-feira (19), o fogo atingiu áreas de pasto, mas não chegou a residências. A Defesa Civil monitorou o local por duas horas e confirmou que as queimadas ficaram contidas. Outros focos também foram combatidos na região do Haras La Estância e na Rua João Previtale, no Jardim São Marcos.