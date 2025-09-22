24 de setembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
INCÊNDIO EM VALINHOS

Helicóptero Águia reforça combate ao fogo na Serra dos Cocais

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMV
Águia auxilia no combate às chamas na Serra dos Cocais em meio ao decreto de emergência
Águia auxilia no combate às chamas na Serra dos Cocais em meio ao decreto de emergência

helicóptero Águia da Polícia Militar voltou a sobrevoar Valinhos na manhã deste sábado (20) para apoiar o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Ambiental e brigadistas no combate aos incêndios que atingem a Serra dos Cocais desde o último final de semana. Esta é a segunda vez em menos de uma semana que a aeronave é acionada para atuar na região.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três focos foram registrados neste sábado, dois menores e um de maior intensidade, em área de difícil acesso, onde a presença do Águia tem sido fundamental. Equipado com o Bambi Bucket, reservatório que carrega até 500 litros de água, o helicóptero permite despejar a carga diretamente sobre os pontos mais críticos, garantindo rapidez e precisão na contenção das chamas.

Na noite desta sexta-feira (19), o fogo atingiu áreas de pasto, mas não chegou a residências. A Defesa Civil monitorou o local por duas horas e confirmou que as queimadas ficaram contidas. Outros focos também foram combatidos na região do Haras La Estância e na Rua João Previtale, no Jardim São Marcos.

Diante da sequência de ocorrências, a Prefeitura de Valinhos decretou Situação de Emergência na sexta-feira. O decreto cria um Comitê Gestor de Prevenção e Combate a Incêndios, com representantes do poder público e das forças de segurança. A medida busca ampliar a capacidade de resposta, reforçar a fiscalização e agilizar o acesso a recursos estaduais e federais.

Na primeira reunião do Comitê, realizada neste sábado, foram definidas estratégias de reforço, incluindo o pedido de apoio a cidades vizinhas, empresas e ao governo estadual, além do envio de mais caminhões-pipa e insumos para os brigadistas.

A administração municipal reforça que é proibido atear fogo em qualquer circunstância e pede colaboração da população: em caso de fumaça ou foco de incêndio, a orientação é acionar imediatamente o telefone 193 do Corpo de Bombeiros.

Comentários

Comentários