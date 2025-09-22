Centro de Saúde do Parque Valença inicia reforma de R$ 1,3 milhão

O Centro de Saúde (CS) Parque Valença, em Campinas, entrou em fase de reforma estrutural para ampliar a acessibilidade e melhorar a assistência prestada aos pacientes do SUS Municipal. O investimento é de R$ 1,31 milhão, com recursos do Fundo Municipal de Saúde e do governo federal.

A intervenção prevê modernização elétrica, hidráulica e de drenagem, além da construção de novos vestiários e depósitos. A área física será ampliada de 623,10 m² para 699,80 m², um acréscimo de quase 77 m². A obra será realizada pela empresa DR3 Engenharia, vencedora da licitação, e deve ser concluída em até dez meses.

O CS é referência para cerca de 20 mil moradores dos bairros Parque Valença I e II, Residencial Novo Mundo, Jardim Lisa, Jardim Maracanã e região. Em 2024, a unidade já havia recebido melhorias com a troca de pisos e parte da reforma elétrica, em projeto que consumiu R$ 350 mil via Termo de Acordo e Compromisso (TAC).