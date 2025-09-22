Foragido por estupro de vulnerável é preso durante corrida

Um motorista de aplicativo condenado por estupro de vulnerável foi preso na manhã de domingo (21) na Lagoa do Taquaral, em Campinas, enquanto realizava corrida. O mandado de prisão contra ele estava expedido desde 2019.

Segundo a Polícia Federal (PF), o crime ocorreu em 2018, durante uma viagem solicitada pela própria vítima, que era considerada vulnerável. Na abordagem, o homem tentou fugir e ofereceu resistência à prisão, mas foi contido pelos agentes.

A captura foi resultado de uma operação conjunta da PF e da Guarda Municipal, em cumprimento à ordem judicial expedida pela 4ª Vara Criminal de Campinas.