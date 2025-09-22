24 de setembro de 2025
TAQUARAL

Foragido por estupro de vulnerável é preso durante corrida

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem foi preso pela Polícia Federal
Homem foi preso pela Polícia Federal

Um motorista de aplicativo condenado por estupro de vulnerável foi preso na manhã de domingo (21) na Lagoa do Taquaral, em Campinas, enquanto realizava corrida. O mandado de prisão contra ele estava expedido desde 2019.

Segundo a Polícia Federal (PF), o crime ocorreu em 2018, durante uma viagem solicitada pela própria vítima, que era considerada vulnerável. Na abordagem, o homem tentou fugir e ofereceu resistência à prisão, mas foi contido pelos agentes.

A captura foi resultado de uma operação conjunta da PF e da Guarda Municipal, em cumprimento à ordem judicial expedida pela 4ª Vara Criminal de Campinas.

Após a detenção, o foragido foi levado à sede da PF em Campinas e, posteriormente, transferido para a Polícia Civil, de onde será encaminhado ao sistema prisional para cumprir a pena.

