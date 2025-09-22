Homem é preso após tentar matar ex atropelada no Nova Campinas

Um homem foi preso em flagrante após tentar atropelar intencionalmente a ex-companheira, na Rua Nazaré Paulista, no bairro Nova Campinas, em Campinas.

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu após uma discussão. A vítima, uma auxiliar de cozinha, desceu do carro e foi ameaçada pelo ex-namorado, que disse que iria arrancar com o veículo.

Irritada com a ameaça, a mulher bateu com a bolsa na porta do carro e começou a se afastar. Nesse momento, o agressor deu ré e lançou o veículo contra ela, atingindo-a.