ABSURDO

Homem é preso após tentar matar ex atropelada no Nova Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A vítima, uma auxiliar de cozinha, foi socorrida e passa bem; agressor foi preso em flagrante pela Polícia Militar.
Um homem foi preso em flagrante após tentar atropelar intencionalmente a ex-companheira, na Rua Nazaré Paulista, no bairro Nova Campinas, em Campinas.

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu após uma discussão. A vítima, uma auxiliar de cozinha, desceu do carro e foi ameaçada pelo ex-namorado, que disse que iria arrancar com o veículo.

Irritada com a ameaça, a mulher bateu com a bolsa na porta do carro e começou a se afastar. Nesse momento, o agressor deu ré e lançou o veículo contra ela, atingindo-a.

A vítima foi socorrida por equipes de emergência e encaminhada a um hospital da região. Segundo boletim médico, seu estado de saúde é estável.

O agressor foi detido no local por policiais militares e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

