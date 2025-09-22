Filhos de vítima de feminicídio escutaram mãe ser morta pelo pai

Os quatro filhos de Larissa dos Santos Silva ouviram o pai, Bruno William da Silva, matar a mãe a tiros, na manhã de sábado (20), no Conjunto Habitacional Vida Nova, em Campinas. O crime ocorreu em frente à residência do casal. O acusado fugiu de moto logo após o assassinato e segue foragido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A filha de 14 anos relatou à Polícia Militar que estava em casa com os três irmãos quando ouviu os disparos. Ao sair para a rua, viu o pai colocando uma balaclava e deixando o local.

Segundo testemunhas, Larissa havia chegado em casa por volta das 9h, após sair do trabalho. Ao descer do carro com uma cartela de ovos, foi surpreendida por Bruno, que abriu o portão armado, a ameaçou verbalmente e efetuou um disparo no peito da vítima. Ao tentar fugir, Larissa foi atingida novamente nas costas.