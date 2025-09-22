24 de setembro de 2025
BOM DIA

Frente fria traz tempestades e queda de temperatura para RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Defesa Civil alerta para tempestades, ventos fortes e possibilidade de granizo nesta segunda-feira (22) na RMC; frio chega a partir de terça.
A semana começou com alerta da Defesa Civil do Estado para mudança brusca no tempo na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A segunda-feira (22) será marcada por tempestades e ventos fortes.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A aproximação de uma frente fria já no domingo trouxe os primeiros efeitos, com chuvas intensas, rajadas de vento de moderada a forte intensidade e queda de raios.

Nesta segunda-feira, a frente fria avança pelo estado, instaurando um quadro de instabilidade generalizada, com chuvas fortes, tempestades severas, ventos intensos, alta incidência de raios e risco de granizo em várias regiões.

Na terça-feira (23), as condições tendem a se estabilizar, com chuvas fracas e isoladas, especialmente no norte do estado. O destaque será a queda acentuada das temperaturas, que deverá ser sentida em todas as regiões.

