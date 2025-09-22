Frente fria traz tempestades e queda de temperatura para RMC

A semana começou com alerta da Defesa Civil do Estado para mudança brusca no tempo na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A segunda-feira (22) será marcada por tempestades e ventos fortes.

A aproximação de uma frente fria já no domingo trouxe os primeiros efeitos, com chuvas intensas, rajadas de vento de moderada a forte intensidade e queda de raios.

Nesta segunda-feira, a frente fria avança pelo estado, instaurando um quadro de instabilidade generalizada, com chuvas fortes, tempestades severas, ventos intensos, alta incidência de raios e risco de granizo em várias regiões.