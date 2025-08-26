PF prende mulher em operação contra tráfico internacional

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (26) a Operação Via Andina, que investiga uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas. Durante a ação, uma mulher de 34 anos foi presa em Itatiba e levada para a sede da PF em Campinas.
Segundo a corporação, após a audiência de custódia, ela será encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal. Além da prisão, também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal de Campinas, em Indaiatuba e Itatiba.
A investigação começou em janeiro de 2024, quando três pessoas foram presas em Jaú, transportando 16 quilos de maconha em bagagens. A droga vinha da Bolívia e tinha como destino a cidade de Americana.
A suspeita e os demais investigados devem responder por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e falsidade documental, crimes que juntos podem ultrapassar 31 anos de prisão.
O nome da operação faz referência à rota usada para a entrada da droga no Brasil, que seguia até o interior paulista.