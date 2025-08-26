Defesa Civil alerta para temporais com granizo em Campinas

A passagem de um sistema meteorológico pela costa de São Paulo deve favorecer a formação de pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento intenso e granizo em diversas regiões, incluindo Campinas até quarta-feira (27). A informação foi divulgada em um boletim meteorológico especial da Defesa Civil do Estado.

Segundo o comunicado, estão previstos acumulados de chuva moderada, com possibilidade de temporais de curta duração, capazes de causar alagamentos, enxurradas e transtornos no trânsito.

A Defesa Civil recomenda que a população adote medidas de autoproteção durante os períodos de instabilidade, como evitar áreas conhecidas por alagamentos em caso de chuva forte; respeitar os avisos dos painéis digitais instalados em vias de Campinas, que emitem alertas em situações de risco; e ficar atenta às placas de sinalização em pontos críticos, que indicam locais sujeitos a enchentes.