Baep apreende novo arsenal de armas em Americana

A Polícia Militar apreendeu um novo bunker de armas de fogo na tarde de segunda-feira (25), em Americana. A ação foi realizada pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e está diretamente ligada à apreensão de mais de 180 armas ocorrida na última quinta-feira (21).

A operação foi deflagrada após uma denúncia anônima sobre um compartimento secreto em uma chácara no bairro Praia Azul. Munidos de mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram no local um arsenal que incluía:

3 fuzis

2 espingardas calibre 12

4 pistolas

1 revólver

diversas munições

Esta é a segunda grande apreensão em apenas quatro dias em Americana, indicando uma ofensiva contínua das forças de segurança contra o contrabando de armas na região.