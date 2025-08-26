26 de agosto de 2025
NOVO BUNKER

Baep apreende novo arsenal de armas em Americana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Baep localiza novo bunker em Americana e apreende arsenal de fuzis, pistolas, espingardas e munições, ligado a grande apreensão da semana passada.
Polícia Militar apreendeu um novo bunker de armas de fogo na tarde de segunda-feira (25), em Americana. A ação foi realizada pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e está diretamente ligada à apreensão de mais de 180 armas ocorrida na última quinta-feira (21).

A operação foi deflagrada após uma denúncia anônima sobre um compartimento secreto em uma chácara no bairro Praia Azul. Munidos de mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram no local um arsenal que incluía:

  • 3 fuzis
  • 2 espingardas calibre 12
  • 4 pistolas
  • 1 revólver
  • diversas munições

Esta é a segunda grande apreensão em apenas quatro dias em Americana, indicando uma ofensiva contínua das forças de segurança contra o contrabando de armas na região.

