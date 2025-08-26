Emdec ativa semáforo com botoeira na Dr. Pereira Lima

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) coloca em funcionamento nesta terça-feira (26), às 10h, um novo semáforo com botoeira na rua Dr. Pereira Lima, junto à avenida Bueno de Miranda, na Vila Industrial. O objetivo é ampliar a segurança de pedestres que atravessam a via, que registra fluxo intenso de veículos, sobretudo nos horários de pico.

O investimento na instalação foi de R$ 97,5 mil. O sistema permite que o pedestre acione a botoeira e aguarde a liberação da fase verde para atravessar com mais tranquilidade. O ponto é estratégico por anteceder a chegada ao Terminal Multimodal Ramos de Azevedo e atender tanto quem se desloca a partir da Rodoviária e UniMetrocamp quanto moradores da Vila Teixeira e arredores.

De acordo com a Emdec, a medida foi tomada após técnicos constatarem que pedestres costumavam atravessar em dois tempos, parando no meio da pista. A travessia semaforizada terá abertura sincronizada com o conjunto semafórico da Dr. Pereira Lima, na altura da avenida General Euclides de Figueiredo, que já opera com tecnologia inteligente de monitoramento do fluxo.