Engavetamento com carretas trava trânsito na Dom Pedro I

Um engavetamento entre três carretas complicou o tráfego na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Atibaia, no início da tarde desta segunda-feira (25). O acidente foi registrado por volta das 12h59, no km 85, pista Sul, e provocou congestionamento de aproximadamente 5 quilômetros.

Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, uma das faixas precisou ser interditada por pouco mais de uma hora, sendo totalmente liberada às 14h16. Apesar do impacto entre os veículos, dois motoristas saíram ilesos, enquanto o condutor de uma das carretas deixou o local antes da chegada das equipes de resgate. Não houve registro de derramamento de carga.

A ocorrência mobilizou a concessionária, a Polícia Militar Rodoviária e equipes de apoio mecânico para retirada dos veículos. No momento do acidente, as condições climáticas eram favoráveis.