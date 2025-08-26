Supermercados lideram oferta de vagas no Cpat Campinas

O setor de supermercados e atacados se consolidou como o maior gerador de oportunidades de emprego em Campinas. Segundo dados do Observatório do Trabalho, em 2024 foram oferecidas 4.182 vagas pelo Cpat, número que representa um aumento de 301,3% em relação às 1.082 vagas registradas em 2023. Somente até julho deste ano já haviam sido disponibilizadas 2.192 vagas, confirmando a tendência de alta.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As funções mais demandadas no ano passado foram operador de caixa (1.007 vagas), atendente de lojas e mercados (737), repositor (666), açougueiro (314) e embalador à mão (291). A comparação com 2023 mostra que todos os cargos tiveram forte crescimento, alguns multiplicando por cinco a quantidade de ofertas.
Mudança de perfil em 2025
Um dado que chama atenção é que algumas funções já ultrapassaram, em apenas sete meses deste ano, o total de 2024. É o caso de estoquista (39 vagas, contra 26 em todo o ano anterior), gerente comercial (18 contra 10), promotor de vendas (41 contra 10) e vigia (11 contra nenhuma no ano passado).
Concorrência por mão de obra
Para o secretário de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, o desafio não é apenas abrir vagas, mas atrair trabalhadores para funções essenciais. “O mundo digital e as novas relações de trabalho são uma realidade, então muitos jovens acabam preferindo seguir esse caminho ao invés de áreas como padaria ou açougue. Por isso, observamos que estas funções oferecem salários até acima da média justamente para conquistar os trabalhadores”, destacou.
Como buscar uma vaga
O atendimento presencial do Cpat Campinas é feito mediante agendamento pelo Portal do Cidadão (cidadao.campinas.sp.gov.br). Já as vagas disponíveis podem ser consultadas no Painel de Vagas do Cpat, que é atualizado frequentemente.