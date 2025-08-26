Supermercados lideram oferta de vagas no Cpat Campinas

O setor de supermercados e atacados se consolidou como o maior gerador de oportunidades de emprego em Campinas. Segundo dados do Observatório do Trabalho, em 2024 foram oferecidas 4.182 vagas pelo Cpat, número que representa um aumento de 301,3% em relação às 1.082 vagas registradas em 2023. Somente até julho deste ano já haviam sido disponibilizadas 2.192 vagas, confirmando a tendência de alta.

As funções mais demandadas no ano passado foram operador de caixa (1.007 vagas), atendente de lojas e mercados (737), repositor (666), açougueiro (314) e embalador à mão (291). A comparação com 2023 mostra que todos os cargos tiveram forte crescimento, alguns multiplicando por cinco a quantidade de ofertas.

Mudança de perfil em 2025

Um dado que chama atenção é que algumas funções já ultrapassaram, em apenas sete meses deste ano, o total de 2024. É o caso de estoquista (39 vagas, contra 26 em todo o ano anterior), gerente comercial (18 contra 10), promotor de vendas (41 contra 10) e vigia (11 contra nenhuma no ano passado).

Concorrência por mão de obra