Motociclista fica gravemente ferido após acidente na SP-340

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir com um carro na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu, no fim da tarde deste domingo (24). O acidente aconteceu por volta das 16h04, no km 172 da rodovia.

O impacto da colisão arremessou o condutor da moto ao asfalto. Equipes da Renovias e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para os primeiros socorros. A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, foi estabilizada no local e levada em estado grave para a Santa Casa de Mogi Guaçu.

Os ocupantes do carro envolvido não ficaram feridos. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ).