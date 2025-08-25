Incêndio atinge pensão na Vila Industrial, em Campinas

Um incêndio atingiu uma pensão localizada na Rua Francisco Egídio, na Vila Industrial, em Campinas, na madrugada de domingo (24). Segundo a polícia, o fogo começou por volta das 2h30 e não deixou feridos ou mortos, causando apenas danos materiais ao imóvel.

Hóspedes relataram aos investigadores que o fogo pode ter sido causado por curto-circuito em uma tomada que alimentava uma televisão. Para confirmar a origem, a Polícia Civil requisitou perícia técnica no local.

O delegado Thiago Lopes Reis, responsável pelo caso, determinou que sejam colhidos mais depoimentos e reunidas outras provas para esclarecer as causas do incêndio.