Incêndio destrói vegetação e força evacuação em Jaguariúna

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fazenda em Jaguariúna na tarde de sábado, 23, e só foi totalmente controlado neste domingo, 24, segundo a Defesa Civil de São Paulo. As chamas destruíram uma ampla área de vegetação.

As operações de combate também contaram com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que sobrevoou a área destruída e auxiliou os bombeiros no monitoramento.

O equipamento foi utilizado para localizar focos que avançavam em direção a residências e realizar lançamentos de água com o sistema “Bambi Bucket”, o que ajudou a conter as chamas nos pontos mais críticos.