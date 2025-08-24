25 de agosto de 2025
CHAMAS

Incêndio destrói vegetação e força evacuação em Jaguariúna

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Polícia Militar
Incêndio destruiu área de vegetação em Jaguariúna, na região de Campinas
Incêndio destruiu área de vegetação em Jaguariúna, na região de Campinas

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fazenda em Jaguariúna na tarde de sábado, 23, e só foi totalmente controlado neste domingo, 24, segundo a Defesa Civil de São Paulo. As chamas destruíram uma ampla área de vegetação.

As operações de combate também contaram com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que sobrevoou a área destruída e auxiliou os bombeiros no monitoramento. 

O equipamento foi utilizado para localizar focos que avançavam em direção a residências e realizar lançamentos de água com o sistema “Bambi Bucket”, o que ajudou a conter as chamas nos pontos mais críticos.

Durante o combate, alguns moradores precisaram deixar suas casas por cerca de duas horas. A evacuação ocorreu por uma estrada vicinal que dá acesso a Pedreira, já que a via principal estava interditada devido à fumaça.

Até a última atualização desta reportagem, não havia registro de vítimas nem de imóveis atingidos.

Embora os focos tenham sido extintos, equipes da Defesa Civil permaneceram no local para evitar a reignição do fogo. 

