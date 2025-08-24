Incêndio destrói vegetação e força evacuação em Jaguariúna

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fazenda em Jaguariúna na tarde de sábado, 23, e só foi totalmente controlado neste domingo, 24, segundo a Defesa Civil de São Paulo. As chamas destruíram uma ampla área de vegetação.
As operações de combate também contaram com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que sobrevoou a área destruída e auxiliou os bombeiros no monitoramento.
O equipamento foi utilizado para localizar focos que avançavam em direção a residências e realizar lançamentos de água com o sistema “Bambi Bucket”, o que ajudou a conter as chamas nos pontos mais críticos.
Durante o combate, alguns moradores precisaram deixar suas casas por cerca de duas horas. A evacuação ocorreu por uma estrada vicinal que dá acesso a Pedreira, já que a via principal estava interditada devido à fumaça.
Até a última atualização desta reportagem, não havia registro de vítimas nem de imóveis atingidos.
Embora os focos tenham sido extintos, equipes da Defesa Civil permaneceram no local para evitar a reignição do fogo.