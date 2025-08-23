Rota prende membro do PCC com cocaína em rodovia da região

Um homem de 24 anos, identificado como integrante da facção "Bonde do Magrelo", foi preso em flagrante pela Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na sexta-feira (22), na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas. Com ele, os policiais encontraram um tijolo de cocaína escondido em um compartimento secreto no painel do veículo.

A ação foi resultado de uma investigação da Polícia Militar de São Paulo, que apontava o uso do carro para o transporte e contrabando de entorpecentes. Durante a abordagem, no km 141 da pista sul, os militares foram direto ao local do ocultamento e apreenderam a droga.

Questionado, o homem não apenas confessou a autoria do crime, como também admitiu ser membro da organização criminosa. Ele informou aos policiais que a cocaína tinha como destino final o estado de Minas Gerais.