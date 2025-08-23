24 de agosto de 2025
OPERAÇÃO

Rota prende membro do PCC com cocaína em rodovia da região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Prisão aconteceu na região de Campinas
Prisão aconteceu na região de Campinas

Um homem de 24 anos, identificado como integrante da facção "Bonde do Magrelo", foi preso em flagrante pela Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na sexta-feira (22), na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas. Com ele, os policiais encontraram um tijolo de cocaína escondido em um compartimento secreto no painel do veículo.

A ação foi resultado de uma investigação da Polícia Militar de São Paulo, que apontava o uso do carro para o transporte e contrabando de entorpecentes. Durante a abordagem, no km 141 da pista sul, os militares foram direto ao local do ocultamento e apreenderam a droga.

Questionado, o homem não apenas confessou a autoria do crime, como também admitiu ser membro da organização criminosa. Ele informou aos policiais que a cocaína tinha como destino final o estado de Minas Gerais.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. O tráfego no local chegou a ser interrompido momentaneamente durante a operação, mas foi normalizado logo após a conclusão dos trabalhos.

