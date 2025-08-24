Jovem de 30 anos é executado com mais de dez tiros em Americana

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (22) no posto Ipiranga localizado na Avenida Brasil, em Americana. O crime ocorreu por volta das 5h e foi praticado por uma dupla em uma moto.

De acordo com a Guarda Municipal de Americana, a vítima estava dentro de um Ford Fusion estacionado na área de conveniência do posto, próximo à Politec. No momento do ataque, ele havia saído do veículo para pegar algo no porta-malas quando foi surpreendido.

O atirador, que estava na garupa da moto, efetuou pelo menos dez disparos contra as costas da vítima. A dupla fugiu imediatamente após o crime, sem deixar pistas.