25 de agosto de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VIOLÊNCIA

Jovem de 30 anos é executado com mais de dez tiros em Americana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Crime aconteceu em um posto de combustíveis
Crime aconteceu em um posto de combustíveis

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (22) no posto Ipiranga localizado na Avenida Brasil, em Americana. O crime ocorreu por volta das 5h e foi praticado por uma dupla em uma moto.

De acordo com a Guarda Municipal de Americana, a vítima estava dentro de um Ford Fusion estacionado na área de conveniência do posto, próximo à Politec. No momento do ataque, ele havia saído do veículo para pegar algo no porta-malas quando foi surpreendido.

O atirador, que estava na garupa da moto, efetuou pelo menos dez disparos contra as costas da vítima. A dupla fugiu imediatamente após o crime, sem deixar pistas.

A vítima foi socorrida pelo serviço de resgate e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade.

Comentários

Comentários