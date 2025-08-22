24 de agosto de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ALÍVIO NO FRIO

Operação Inverno de Campinas registra queda nos atendimentos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Menor frio reduziu em 18% as abordagens e em 17% a entrega de cobertores na 16ª semana da ação.
Menor frio reduziu em 18% as abordagens e em 17% a entrega de cobertores na 16ª semana da ação.

O aumento das temperaturas refletiu diretamente no balanço da 16ª semana da Operação Inverno em Campinas, entre 11 e 17 de agosto. As equipes do SOS Rua realizaram 563 abordagens, número 18% menor que o da semana anterior, e entregaram 1.149 cobertores, redução de 17%. O Samim contabilizou ainda 69 albergamentos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, mesmo com a oscilação do clima, a prioridade segue sendo acolher quem vive em situação de rua. “Nosso trabalho é constante para acolher essa população, independentemente da variação das temperaturas”, afirmou.

Do total de pessoas acolhidas nesta semana, foram 455 homens, 91 mulheres, 12 idosos e cinco pessoas LGBT+, com apenas uma recusa registrada. Os números reforçam a diversidade do público atendido pela rede municipal.

A Operação Inverno começou em 1º de maio e segue até 30 de setembro, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Quando o acolhimento não é aceito, as equipes oferecem cobertores e fazem encaminhamentos para os serviços de saúde e assistência.

O SOS Rua atende diariamente: em dias úteis, das 8h à meia-noite, e aos fins de semana e feriados, das 18h à meia-noite.

Comentários

Comentários