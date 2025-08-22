Operação Inverno de Campinas registra queda nos atendimentos

O aumento das temperaturas refletiu diretamente no balanço da 16ª semana da Operação Inverno em Campinas, entre 11 e 17 de agosto. As equipes do SOS Rua realizaram 563 abordagens, número 18% menor que o da semana anterior, e entregaram 1.149 cobertores, redução de 17%. O Samim contabilizou ainda 69 albergamentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, mesmo com a oscilação do clima, a prioridade segue sendo acolher quem vive em situação de rua. “Nosso trabalho é constante para acolher essa população, independentemente da variação das temperaturas”, afirmou.

Do total de pessoas acolhidas nesta semana, foram 455 homens, 91 mulheres, 12 idosos e cinco pessoas LGBT+, com apenas uma recusa registrada. Os números reforçam a diversidade do público atendido pela rede municipal.