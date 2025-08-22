Viracopos tem nova apreensão de arsenal disfarçado em encomendas

A Receita Federal fez mais uma grande apreensão no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Foram localizadas mais de 1.100 peças de armamentos, que estavam em remessas vindas dos Estados Unidos com destino à capital paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As peças estavam camufladas em brinquedos, caixas de piscina e até partes de cadeiras de escritório, numa tentativa de burlar a fiscalização. Entre os itens havia canos de fuzis e empunhaduras, suficientes para montar cerca de 50 armas de fogo completas.

O episódio reforça um cenário de reincidência. Em março deste ano, o mesmo aeroporto já havia sido palco de uma interceptação expressiva, quando agentes descobriram 30 fuzis desmontados escondidos em cargas despachadas de forma fraudulenta.