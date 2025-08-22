Morre João Rinaldo, ex-prefeito de Monte Mor, aos 75 anos

Faleceu na quinta-feira (21), aos 75 anos, o ex-prefeito de Monte Mor, João Rinaldo, um dos nomes mais emblemáticos da política local. Rinaldo comandou a cidade em dois mandatos (1989-1992 e 1997-2000) e deixou marcas importantes no desenvolvimento do município.

Natural de Elias Fausto, mudou-se para Monte Mor em 1976 e iniciou a vida pública em 1982. Entre suas principais realizações como prefeito estão a inauguração da maternidade municipal, a construção da nova sede do Paço, a pavimentação de dezenas de ruas, além da ampliação da rede de ensino com novas escolas e a modernização da saúde básica.

Respeitado em toda a região, Rinaldo manteve influência política até os últimos anos, sendo frequentemente consultado por lideranças locais, entre elas o filho e atual prefeito, Murilo Rinaldo.