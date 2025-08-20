Campinas discute mais segurança para uso de patinetes elétricos

A Câmara Municipal de Campinas realiza nesta sexta-feira (22), às 14h, uma audiência pública para debater a regulamentação do uso de patinetes elétricos compartilhados na cidade. A iniciativa é do vereador Luiz Rossini (Republicanos) e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas e pelas redes sociais da Casa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O encontro contará com a presença de Fernando de Caires, secretário Municipal de Transporte; Vinicius Riverete, presidente da Emdec; Claudionir De Sá, gerente de Fiscalização da Emdec; e Natalya Barbosa, gerente de Relações Governamentais da JET, empresa responsável pela operação dos equipamentos.

Rossini afirma que a discussão busca ampliar a segurança dos usuários e da população. “Estamos recebendo diversas críticas sobre a utilização inadequada dos patinetes, como o excesso de velocidade, o transporte de mais de um usuário e outras questões relativas à segurança do modal. Queremos propor uma discussão qualificada para melhorar o sistema”, disse.