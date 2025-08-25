Cesta básica tem terceira queda seguida em Campinas

O custo da cesta básica em Campinas voltou a cair em julho e atingiu R$ 796,15, segundo levantamento do Observatório PUC-Campinas. A redução foi de 1,73% em relação ao mês anterior, consolidando o terceiro recuo consecutivo no ano.

Mesmo com a sequência de quedas, o valor ainda está 7,07% acima do registrado em dezembro de 2024, quando a cesta custava R$ 744,00. Isso indica que, embora a pressão inflacionária esteja menor, os preços dos alimentos seguem em um patamar elevado.

Entre os itens pesquisados, a maior contribuição para a queda veio da batata, com recuo expressivo de 27,31%. Outro destaque foi o café, que caiu 0,84%, encerrando uma sequência de dez meses seguidos de alta. Já entre os produtos que subiram de preço, a banana apresentou o maior avanço, com 4,10%.