Tarifaço dos EUA ameaça 55% das exportações da RMC

Os efeitos do tarifaço de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil começaram a ser discutidos pelos prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Em reunião emergencial do Conselho Metropolitano realizada nesta quarta-feira (20), gestores e representantes municipais avaliaram o impacto da medida, que pode atingir 55% de tudo o que a região exporta.
Um levantamento da Secretaria de Finanças de Campinas mostrou que três municípios concentram os maiores volumes destinados ao mercado americano: Campinas, responsável por 34% das exportações, seguida por Indaiatuba e Santo Antônio de Posse, com 13% cada. Entre os itens mais vendidos estão carne, petróleo, medicamentos, pneumáticos e peças de motores.
A indústria de eletroeletrônicos, que reúne empresas como Samsung, Dell e Motorola, também é vista como setor vulnerável, embora o incentivo fiscal concedido pelo Governo do Estado tenha ajudado a reduzir parte das perdas. O prefeito de Campinas, Dário Saadi, reforçou que a política estadual foi essencial para dar fôlego às empresas instaladas na região. “Se esses incentivos que tinham data para terminar o mês passado não fossem reeditados, não fossem mantidos, nós correríamos um risco sério de perder a competitividade da indústria eletroeletrônica da Região Metropolitana para Manaus (Zona Franca)”, disse.
Em Santo Antônio de Posse, a preocupação é maior. Segundo o prefeito José Ricardo Cortez, uma indústria frigorífica responde por 85% das exportações do município e é também uma das principais geradoras de empregos locais. A alta da tarifa, afirma, pode afetar diretamente a economia da cidade. “O custo da exportação é melhor uma fábrica lá nos Estados Unidos, então já cogitam fabricar lá nos Estados Unidos e deixar o Brasil. Então isso nos preocupa, porque 82% da minha exportação é dessa fábrica”, afirmou.
Já o Prefeito de Santa Bárbara D'oeste, Rafael Piovezan, cobra mais diálogo e medidas para auxiliar a economia no país e lembrou que a busca por novos parceiros é salutar, mas leva tempo. “Nós precisamos buscar mecanismos que compensem os municípios. Antes dessa busca também por novos mercados, porque isso a gente sabe que a média e longo prazo nenhum mercado é aberto da noite para o dia e a gente tem que considerar que as tarifas já estão valendo. Muitos municípios têm um impacto significativo nas suas exportações”, destacou.
Os prefeitos defendem que o relatório elaborado pela RMC seja levado aos governos estadual e federal, para que sejam estudadas formas de compensação e novas medidas de estímulo aos setores mais prejudicados.