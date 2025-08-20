Tarifaço dos EUA ameaça 55% das exportações da RMC

Os efeitos do tarifaço de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil começaram a ser discutidos pelos prefeitos da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Em reunião emergencial do Conselho Metropolitano realizada nesta quarta-feira (20), gestores e representantes municipais avaliaram o impacto da medida, que pode atingir 55% de tudo o que a região exporta.

Um levantamento da Secretaria de Finanças de Campinas mostrou que três municípios concentram os maiores volumes destinados ao mercado americano: Campinas, responsável por 34% das exportações, seguida por Indaiatuba e Santo Antônio de Posse, com 13% cada. Entre os itens mais vendidos estão carne, petróleo, medicamentos, pneumáticos e peças de motores.

A indústria de eletroeletrônicos, que reúne empresas como Samsung, Dell e Motorola, também é vista como setor vulnerável, embora o incentivo fiscal concedido pelo Governo do Estado tenha ajudado a reduzir parte das perdas. O prefeito de Campinas, Dário Saadi, reforçou que a política estadual foi essencial para dar fôlego às empresas instaladas na região. “Se esses incentivos que tinham data para terminar o mês passado não fossem reeditados, não fossem mantidos, nós correríamos um risco sério de perder a competitividade da indústria eletroeletrônica da Região Metropolitana para Manaus (Zona Franca)”, disse.