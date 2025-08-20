Baep prende acusado de tentativa de latrocínio em Campinas

Um homem de 23 anos, procurado pela Justiça por roubo a residência, foi preso na madrugada desta quarta-feira (20) pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), no Jardim Campineiro, em Campinas.

De acordo com a polícia, o suspeito está envolvido em um roubo registrado em 2022, no bairro Cidade Jardim. Na ocasião, durante a invasão, ele entrou em luta corporal com o morador da casa. Enquanto isso, um comparsa efetuou disparos de arma de fogo, atingindo o pé da vítima.

A prisão também trouxe à tona o histórico criminal familiar. O pai do jovem morto em confronto com policiais do 47º BPM/I havia trocado tiros com a Força Tática utilizando uma pistola calibre 9mm. No local foram apreendidos um colete balístico, 25 munições de calibre 12 e um tijolo de maconha.